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Разозлит Запад корейскими мигрантами: Маневр Путина с визитом в КНДР разгадал эксперт

Разозлит Запад корейскими мигрантами: Маневр Путина с визитом в КНДР разгадал эксперт

Сегодня 20K прочитали Фото: пресс-служба Кремля Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына по-настоящему приковала внимание Запада: политики выдают очередные заявления, а СМИ сыпят всевозможными версиями, да ещё и со смешными ошибками.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Это будут не мигранты. Это будут организованные бригады, которые целенаправленно приедут работать на заранее оговоренные объекты на определенный срок. После выполнения работ люди вернутся к себе домой. Это будут бригады, работающие вахтовым методом по заявкам государства.
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