Разозлит Запад корейскими мигрантами: Маневр Путина с визитом в КНДР разгадал эксперт

Татьяна Пономарева

Это будут не мигранты. Это будут организованные бригады, которые целенаправленно приедут работать на заранее оговоренные объекты на определенный срок. После выполнения работ люди вернутся к себе домой. Это будут бригады, работающие вахтовым методом по заявкам государства.