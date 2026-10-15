В Самаре на смотре дорожно-коммунальной техники 15 октября глава города Иван Носков представил планы зимней уборки, включающие резерв из 220 спецмашин на случай сильных снегопадов и двух автономных роботов-уборщиков, уже работающих в Кировском районе.