Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Общественность вскипела из-за реакции со стороны силовиков на громкую историю в Нижнем Тагиле, где двое школьников избили девочку.
Русская сирота сама во всем виновата? Претензии из-за стычки с мигрантами перешли на личный уровень
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Николай Чернявский
Среди понаехавших столько мразей!!!!!!
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1 час.
Николай Чернявский
2 00 процентов согласен!!!
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1 час.
salnikovoleg salnikov
говоришьобычная драка без тяжких последствий. в челябе наши ребята накосмтыляли чурбанью и тоже без тяжких последствий. так их жидовская морда - теслер пытается по самой тяжкой статье упрятать. а всё потому что у русских нет своей диаспоры которые в зубах ему бакшиш заносят. и не ври что они граждане России. в пресс-релизе СК ясно сказано что они из семьи мигрантов а не граждан. хотя даже наличие российского паспорта не делает этих мразей своими для русских людей.
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