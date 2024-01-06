Русская сирота сама во всем виновата? Претензии из-за стычки с мигрантами перешли на личный уровень

salnikovoleg salnikov

говоришьобычная драка без тяжких последствий. в челябе наши ребята накосмтыляли чурбанью и тоже без тяжких последствий. так их жидовская морда - теслер пытается по самой тяжкой статье упрятать. а всё потому что у русских нет своей диаспоры которые в зубах ему бакшиш заносят. и не ври что они граждане России. в пресс-релизе СК ясно сказано что они из семьи мигрантов а не граждан. хотя даже наличие российского паспорта не делает этих мразей своими для русских людей.