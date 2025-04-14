«Скоро вернусь в строй»: актер Илья Дель вышел на связь из больницы

Ранее его госпитализировали с ранением после ссоры с девушкой Актёр Илья Дель, госпитализированный с ножевым ранением после ссоры с девушкой, вышел на связь из больницы и сообщил в своём аккаунте в соцсетях, что ему успешно провели операцию.