Массовые увольнения работников планирует еще один гигант германской промышленности

Немецкая технологическая компания «Бош» планирует сократить более 5,5 тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет, из них около 3,8 тысяч — в Германии, сообщил сегодня, 22 ноября, журнал «Шпигель» со ссылкой на официальное заявление производителя.