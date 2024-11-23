Массовые увольнения работников планирует еще один гигант германской промышленности

Немецкая технологическая компания «Бош» планирует сократить более 5,5 тысяч рабочих мест в ближайшие несколько лет, из них около 3,8 тысяч — в Германии, сообщил сегодня, 22 ноября, журнал «Шпигель» со ссылкой на официальное заявление производителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии