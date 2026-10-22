Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об игре Алексея Батракова за «Галатасарай» и возможном переходе других российских футболистов в зарубежные клубы.
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