Не стоит мстить рынку

Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на шесть лет. При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение Инвестиционной программы ПАО «Транснефть».
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