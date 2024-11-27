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Не стоит мстить рынку

Не стоит мстить рынку

Госдума приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль Транснефти на шесть лет. При тщательном изучении всех производственных, экономических и геополитических факторов специалисты компании ожидают вынужденное ощутимое сокращение Инвестиционной программы ПАО «Транснефть».

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