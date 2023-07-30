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Установка сантехники

Установка сантехники

Малейшая ошибка при установке сантехники может обойтись очень дорого. В этом видео мастер сантехник расскажет, на что следует в первую очередь обратить внимание при установке сантехнического оборудования и каких основных ошибок следует избегать.

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