В Забайкалье для борьбы с поджигателями установят фотоловушки

В Забайкальском крае усилят меры по предупреждению лесных пожаров в пожароопасный сезон. Как сообщает пресс-служба правительства региона, для контроля за ситуацией будут установлены фотоловушки, которые позволят круглосуточно фиксировать факты нарушений.