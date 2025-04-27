В Забайкалье для борьбы с поджигателями установят фотоловушки

В Забайкальском крае усилят меры по предупреждению лесных пожаров в пожароопасный сезон. Как сообщает пресс-служба правительства региона, для контроля за ситуацией будут установлены фотоловушки, которые позволят круглосуточно фиксировать факты нарушений.
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