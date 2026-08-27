Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Скотт Риттер: Русские после НПЗ, Wildberries, Ozon сняли перчатки. Прошу украинцев — сохраните Киев

Скотт Риттер: Русские после НПЗ, Wildberries, Ozon сняли перчатки. Прошу украинцев — сохраните Киев

Вслед за портами в Одессе и логистическими центрами на родине Зеленского заполыхали торговые центры В минувшие выходные беспилотники ВСУ начали наносить удары по складам меркетплейса Ozon — полыхали пожары в Самарской и Оренбургской областях.

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