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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Медведев одобрил новую трактовку подножек в КХЛ: «Торжество здравого смысла. Это правило не можно, а нужно было изменить»

В четверг КХЛ сообщила об изменениях в правилах игры в хоккей перед новым сезоном. Если вратарь или полевой игрок сначала сыграет в шайбу, а потом совершит подножку, штрафа не последует.

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