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Матч «Юниона» с «Хапоэлем» из Беер-Шевы в ЛЕ перенесут из Левена. Мэр города Ридуани не разрешил провести игру: «Мы не можем гарантировать безопасность»

Мэр Левена Мохамед Ридуани запретил « Юниону » играть с «Хапоэлем» из Беер-Шевы на городском стадионе в Лиги Европы .

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