Главы диаспор регулярно попадают в криминальную хронику, что не так?

Виктор Борисов

Диаспора - террористическое бандформирование фашистского толка, состоящее из идейных этнических паразитов, замаскированных под трудовых мигрантов, беженцев и т.п., деятельность которого направлена на ползучую оккупацию, захват сфер жизнедеятельности и грабёж генетически низкоразвитыми кочевыми племёнами цивилизованных народов. Деятельность диаспор управляется извне, базируется на первобытном агрессивном нацизме и тесно переплетена с властными, теневыми и криминальными финансовыми группами, которые работают на разрушение государства. Основные статьи доходов: региональные сети наркоторговли, работорговля, подделка документов, подлог, шантаж, вымогательство, крышевание, торговля оружием и т.п. Как правило, в долгосрочной перспективе руководители и активисты диаспор планируют легализоваться, войти в правящие круги и уйти от уголовного преследования за совершённые ранее преступления.