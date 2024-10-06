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    Да поди отсасывала в тот момент.Гибель "Манавануи"

Главы диаспор регулярно попадают в криминальную хронику, что не так?

Главы диаспор регулярно попадают в криминальную хронику, что не так?

Avia.pro - СМИ Диаспоры — это что-то вроде непрошеных «серых кардиналов» на сцене российского общества.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Диаспора - террористическое бандформирование фашистского толка, состоящее из идейных этнических паразитов, замаскированных под трудовых мигрантов, беженцев и т.п., деятельность которого направлена на ползучую оккупацию, захват сфер жизнедеятельности и грабёж генетически низкоразвитыми кочевыми племёнами цивилизованных народов. Деятельность диаспор управляется извне, базируется на первобытном агрессивном нацизме и тесно переплетена с властными, теневыми и криминальными финансовыми группами, которые работают на разрушение государства. Основные статьи доходов: региональные сети наркоторговли, работорговля, подделка документов, подлог, шантаж, вымогательство, крышевание, торговля оружием и т.п. Как правило, в долгосрочной перспективе руководители и активисты диаспор планируют легализоваться, войти в правящие круги и уйти от уголовного преследования за совершённые ранее преступления.
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7 час.
radiofree
Все это понимают,но ничего не делают,видно чиновники и диаспоры срослись,как змеиный клубок.
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4 час.

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