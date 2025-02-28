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Почти 100% — надёжнее, чем у SpaceX. Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили доставку грузов к МКС

Почти 100% — надёжнее, чем у SpaceX. Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили доставку грузов к МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, которые выпущены самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.

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