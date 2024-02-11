«7Дней»: Поведение Киркорова после возвращения в РФ удивило зрителей

Поведение Филиппа Киркорова, сбежавшего в США после громкого скандала, удивило зрителей. Поп-король российской эстрады вернулся на родину ради съемок в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ и отказался от привычных капризов.
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