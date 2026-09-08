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SUSANIN

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Удмуртские блюда представят на гастрофестивале «Блюда от верблюда» в Челябинске

Удмуртские блюда представят на гастрофестивале «Блюда от верблюда» в Челябинске

Челябинск. Челябинская область. Удмуртские блюда можно будет попробовать на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда» (0+), который пройдёт в Челябинске.

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