Тарасов публично обратился к Бузовой и обвинил ее в изменах с Нагиевым

Экс-супруг поющей телеведущей Ольги Бузовой взял паузу в несколько дней после ее интервью, в котором она обвинила футболиста в изменах в браке и раскрыла много подробностей взаимоотношений в семье и в процессе развода.
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