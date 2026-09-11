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Nifty heading towards 22600

Nifty heading towards 22600 GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! s-a-t-i-s-h Looking at the trend, it looks like Nifty is heading towards 22600 by 17 September 2026.

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