Nifty heading towards 22600 GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! s-a-t-i-s-h Looking at the trend, it looks like Nifty is heading towards 22600 by 17 September 2026.
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