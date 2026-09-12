В рамках акции "Время читать" библиотекам в Курской области передали книги

В Курской областной универсальной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева в рамках акции «Время читать», организованной Российским книжным союзом совместно с благотворительной программой ДоброFON компании Fonbet и благотворительным фондом «Созидание», прошла торжественная передач сертификата на комплекты новых книг для библиотек малых городов региона, сообщает пресс-служба компании Fonbet.
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