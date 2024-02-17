Nature: облако газа от столкновения двух планет затмило звезду на 500 дней

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Лейденского университета в Нидерландах обнаружила последствия столкновения двух огромных экзопланет, каждая из которых была от трех до 10 раз массивнее Земли.
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