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Политика как она есть

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Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

Вслед за Латвией и Литвой об отправке войск на Украину высказалась и Эстония. Как заявил советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл, Таллин готов участвовать в международной коалиции.

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Комментарии
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Валерий Каулин
У них и так народ разбежался, а теперь они решили, что и оставшихся не жалко. Но, на всякий случай, оговаривают, что только в кучке согласны зайти. Будут &quot;решительно&quot; спорить, кому первым начинать!
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1 час.
alik3456 Джексон
Эстонцы пока доедут война кончится и поедут обратно медали получать.
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44 мин.
alik3456 Джексон
И решат , всё-таки хохлам.
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43 мин.

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