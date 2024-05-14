Эстония готова взять на себя задачи ВСУ на Западной Украине, чтобы украинские военные могли отправиться на фронт

Вслед за Латвией и Литвой об отправке войск на Украину высказалась и Эстония. Как заявил советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл, Таллин готов участвовать в международной коалиции.
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