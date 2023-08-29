Дрозденко включили в состав Совета глав субъектов при МИД РФ

Совет был создан в 2003 году по поручению президента. Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по рекомендации полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана включили в состав Совета глав субъектов при МИД РФ.
Совет был создан в 2003 году по поручению президента. Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по рекомендации полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана включили в состав Совета глав субъектов при МИД РФ.
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