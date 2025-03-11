Рудковская отреагировала на неудачную пластику Кафельниковой — шары вместо груди

Модель недавно показала на подиуме изменившуюся фигуру. Алеся Кафельникова на шоу Vivienne Westwood Социальные сетиМодель Алеся Кафельникова оказалась в центре внимания после недавнего выхода на подиум в рамках показа Vivienne Westwood, где она продемонстрировала результаты операции по увеличению груди.