В Подмосковье построили 12 линий освещения вдоль дорог по нацпроекту

Дорожные службы Московской области завершили строительство 12 новых линий наружного освещения вдоль дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает РИА Новости.
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