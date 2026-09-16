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Царьград

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Удар по Киеву "ранил" Зеленского в самое сердце. Украинскую столицу окутал густой дым

Удар по Киеву "ранил" Зеленского в самое сердце. Украинскую столицу окутал густой дым

Наверняка после этого обстрела глава Банковой пустит слезу, ностальгируя по тем беззаботным временам, когда при перелётах ему не нужно было бояться беспилотников.

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