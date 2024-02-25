Белгидромет: в ближайшие дни сохранится небольшой рост уровней воды на Припяти.

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни небольшой рост уровней воды на Припяти сохранится. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.