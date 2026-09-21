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Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Иркутской области

Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Иркутской области

max.ru/Следком38 Четыре человека, включая ребенка, погибли при пожаре в частном доме в Усть-Кутском районе Иркутской области.

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