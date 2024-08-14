Почему Aptos увеличил объем торгов на 148%?

Криптовалюта Aptos (APT) продемонстрировала значительный рост за последнюю неделю. Ее стоимость увеличилась на 22,29%, а рыночная капитализация выросла на 10% при одновременном скачке торгового объема на 148%.
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