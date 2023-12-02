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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Сидоров: «На последней стрельбе не волновался, просто подошел не в своем темпе. Надо было чуть спокойнее»

Сидоров допустил три промаха на последней стрельбе и финишировал восьмым. «На последней стрельбе не волновался, просто подошел не в своем темпе – очень высокий пульс был.

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