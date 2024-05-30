Global Look Press/Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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