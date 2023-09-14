Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Вот пример мужества и героизма. О них нужно говорить на всех каналах, а не о всяких пошляках.Сегодня исполняет...
  • Galina Kostryukova
    Совершенно верно!Подоляк назвал Ин...
  • Betahon
    Два независимых государства могут обойтись и без обсуждения посторонними при осуществлении своей двусторонней деятель...Западная пресса: ...

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий партию модернизированных БМП Marder

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, включающий партию модернизированных БМП Marder

Германия поставила Украине еще одну партию модернизированных боевых машин пехоты Marder, техника вошла в новый пакет военной помощи, о котором немцы объявили накануне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх