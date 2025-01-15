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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэр Набережных Челнов Магдеев о тренере, принудившем бить ребенка: «Его уволили, заведующую детсадом выгнали с треском. Остальным займется Следственный комитет. Это безобразие»

Ранее стало известно, что в Татарстане тренер по футболу принудил детей бить ногами лежащего сверстника.

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