Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

Царьград Коллаж Царьграда Казалось бы – вот только забрезжила надежда, что вертолётная раздача квартир прекратится, ан нет.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
какой референдум? и кто его будет считать?
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
Врать не хочу и не могу! Цыган не перевариваю! В одном из подмосковных городов работал начальником охраны объекта загородной районной больницы. Не раз приходилось вызывать на помощь ОМОН для усмирения этих тараканов. Была причина в одном случае - врачи не смогли спасти 15-ти летнего цыганского подростка из-за передоза. Молодых врачей - девчонок мы вытаскивали через окна и прятали у себя!!! Не секрет, что основной промысел этих тараканов - мошенничество, попрошайничество, торговля наркотой! Вот и вся &quot;польза&quot; от них.
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44 мин.
ВС
Владимир Степанов
Всех цыган необходимо подвергнуть налоговым проверкам на законность их дохода. Это должно быть пожизненным и регулярным действием. Кому не нравится - в Индию, на историческую Родину (если примет, конечно).
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5 мин.
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