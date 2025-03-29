Чиновники усмирили бунт против беспредела цыган: Табору выдали квартиры

ВН

Владимир Никитин

Врать не хочу и не могу! Цыган не перевариваю! В одном из подмосковных городов работал начальником охраны объекта загородной районной больницы. Не раз приходилось вызывать на помощь ОМОН для усмирения этих тараканов. Была причина в одном случае - врачи не смогли спасти 15-ти летнего цыганского подростка из-за передоза. Молодых врачей - девчонок мы вытаскивали через окна и прятали у себя!!! Не секрет, что основной промысел этих тараканов - мошенничество, попрошайничество, торговля наркотой! Вот и вся "польза" от них.