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Царьград

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Ночью военные сбивали украинские дроны в приграничье и Крыму

Ночью военные сбивали украинские дроны в приграничье и Крыму

Минувшей ночью противовоздушная оборона отразила атаки БПЛА в трёх регионах России.Ночь прошла относительно спокойно: атаки украинских дронов были зафиксированы в трёх регионах, всего было сбито семь БПЛА.

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