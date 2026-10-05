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Захарова высмеяла статью FT о переброске войск Эстонии к границе с Россией

Захарова высмеяла статью FT о переброске войск Эстонии к границе с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября с иронией отреагировала на статью Financial Times о переброске войск Эстонии к российской границе.

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