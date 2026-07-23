Росстат изменил формулировки при публикации данных о ценах, заметили пользователи соцсетей. Если стоимость товаров и услуг снижается, ведомство пишет, что «цены снизились».
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Росстат изменил формулировки при публикации данных о ценах, заметили пользователи соцсетей. Если стоимость товаров и услуг снижается, ведомство пишет, что «цены снизились».
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