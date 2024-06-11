МИД: договор о сотрудничестве РФ с Ираном приостановили из-за проблем у Тегерана

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном никогда не утрачивало силы, несмотря на то, что процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнёров, сообщил 11 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов .