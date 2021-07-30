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Не все Кадыровы одинаково полезны: В Узбекистане пошли войной на русский язык

Не все Кадыровы одинаково полезны: В Узбекистане пошли войной на русский язык

В Россию буквально толпами ломятся мигранты из Узбекистана. Но долгое время мы не могли понять: что же это им, бедным, дома не работается? Думали, это потому, что узбекская экономика в упадке, что "советское наследство" местные "новые баи" уже доели, а поскольку при отсутствии СССР жиреть на очередном "хлопковом деле", обманывая Центр, не получается, то единственной возможностью не получить у себя от безработной молодёжи какую-нибудь "исламскую революцию" – это отправить её в Россию на заработки.

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Игорь Снетков
В Ташкент из кишлаков не пускают,а к нам в Россию,в Москву,пожалуйста.
Vladimir Lioubimcev
Видать, Россия, В УЩЕРБ ГРАЖДАНАМ РОССИИ, обязалась принимать гастербайтеров? Чтобы у них там, в Средней Азии, был мир и благополучие?... Не настачатся...Как торговали эти ублюдки наркотой, так и дальше будут торговать. А те из российских силовиков, кто должен отлавливать и пресекать их деятельность, с ними в доле. Посмотрите, на каких автомобилях они ездят, эти "борцы с наркотой"... Стоимостью с 3-х комнатную квартиру... Откуда бабло, спрашивается?
Vladimir Lioubimcev
Я одного такого "борца с наркотой" отследил... Он далеко-оо свой дорогой автомобиль от конторы ставит...
Игорь Кузнецов
Обычный национализм как инструмент в политической борьбе за власть. Фамилию "Кадыров" тоже можно использовать. При этом надо помнить кто убил Кадырова-старшего в Чечне и почему.
vladimir bedarev
В Узбекистан нужно чеченского Кадырова послать.
ГусЕна
Т.е. молодежь стремится учить русский и бежит от исламизации? И что в этом плохого?
Vladimir Lioubimcev
Бежит от исламизации, чтобы исламизировать все в России. Уже везде "чайхана", "халяль" и т.д.
Влад Владимиров
ТТы, блин, как говорят обычно, осмыслить это даже и не старайся... Ведь, тебе с твоим менталиметом это, ГусЕна, увы, не понять... С твоей то стервозностью в подобные вопросы и нечего соваться.))) Так, как ты своей дурью и тут "эфир" ещё больше будешь засорять.)))
Vladimir Lioubimcev
Узбекистан - это понятно. Они всегда русских ненавидели... Скоро в России всех русских перестреляют эти среднеазиаты.... ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ иду, и возле супермаркета "АТАК", со стороны торца, сборище среднеазиатов. Человек 30 было. Ругались, прозвучал выстрел в воздух, от толпы отскочил парень и побежал, а вслед на русском языке ему один кричал: "Пошел вон отсюда!!"... Потом что-то по своему орал, потом орал: "Вы что творите, вы вообще уже оборзели?!"... И матом, матом... Проходящий мимо народ стал убегать оттуда!!Уже давно не видно в нашем районе ни одного полицейского не видел, ни патрулей нет, ни-ко-го!! Их сократили (вернее "оптимизировали"? ЧТО ТВОРИТСЯ В РОССИИ, твою...?!!! Все пущено на самотек?!!!... Я такого даже в 90-е не видел, что увидел сейчас!!!
testorr
т.е. то, что кто-то побежал от толпы, а из толпы доносились крики - ТЫ РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ????? Ты точно пиндос))))
олег олейник
Вспомните историю , что почти сто лет назад Узбекистан , Таджикистан , Афганистан ,Туркменистан жили и были одного примитивного байского уровня развития . Затем в советских республиках появилось социальное общество , развилась промышленность , хлопководство , возникли школы , институты , академии наук , появилась интеллигенция . А Афганистан , как был байским , так и остался примитивным ! Теперь по примеру Украины и Грузии - Россия захватчики и агрессоры !
Эдуард Николаев
скотоводы
Виктор Муравьев
Если этот Кадыров для блага нации наглухо закроет дорогу узбекским гастрабайтерам в Россию, мне лично он совсем не навредит!
Дмитрий Демочкин
скоро талибы захватят и не будет никакого узбекистана как никогда и не было
Walery
Этого узбека Кадырова внести в списки лиц, нежелательных для въезда в РФ. Только так! Особенно когда талибы поставят его в соответствующее положение. Его и его родственников в РФ НЕ ПУСКАТЬ!
Александр Рус
ишак,зачатый через рот

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