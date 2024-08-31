В ГД предупредили о новом обязательном страховании такси с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для легковых такси, который также предусматривает выплаты соразмерной компенсации за ущерб, причиненный имуществу, здоровью или жизни пассажиров.
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