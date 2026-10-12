Испанские суды заморозили имущество украинского блогера: что известно о деле Анатолия Шария

В Испании развернулось необычное судебное дело, связанное с украинским блогером Анатолием Шарием. Как сообщают «Известия» со ссылкой на знакомого с ситуацией источник, испанские суды приняли обеспечительные меры в отношении двух объектов недвижимости, принадлежащих популярному украинскому блогеру.
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