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ВОЗ: штамм "Дельта" в два раза заразнее уханьского "прародителя"

ВОЗ: штамм "Дельта" в два раза заразнее уханьского "прародителя"

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в ходе трансляции в Twitter рассказала о степени заразности индийского штамма коронавируса "дельта" по сравнению с изначальным вирусом, распространившимся в Ухане .

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