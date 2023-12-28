Врач Тен: не стоит дегустировать новые блюда в первые дни отдыха в жарких странах

Врач Зарема Тен дала советы россиянам, которые решили провести январские праздники в жарких странах. В первые три дня отдыха не стоит дегустировать экзотические блюда, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».
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