Политические корты

Один финал с участием россиянина в Лондоне все-таки состоялся — 17-летний Ярослав Демин добрался до юниорского титульного поединка, в котором, к сожалению, проиграл Генри Сирлу (стал первым с 1962 года британцем, победившим на юниорском Уимблдоне).