ХАМАС нанес ракетный удар по электростанции "Рутенберг" в Ашкелоне

Боевики ХАМАС нанесли удар по электростанции в Израиле, сообщает портал The Clash Report. "Вторая по величине электростанция Израиля, электростанция "Рутенберг", подверглась ракетному обстрелу на побережье Средиземного моря в Ашкелоне", - говорится в сообщении.