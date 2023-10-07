ХАМАС нанес ракетный удар по электростанции "Рутенберг" в Ашкелоне

Боевики ХАМАС нанесли удар по электростанции в Израиле, сообщает портал The Clash Report. "Вторая по величине электростанция Израиля, электростанция "Рутенберг", подверглась ракетному обстрелу на побережье Средиземного моря в Ашкелоне", - говорится в сообщении.
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