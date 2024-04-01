Десятки населенных пунктов в Карелии останутся без света на неделе

Энергетики предупредили о проведении плановых работ и связанных с ними отключениях электричества. Отключения потребителей от электроэнергии с 1 по 7 апреля возможны: Лоухский муниципальный район: – 1 апреля с 13.
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