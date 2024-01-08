«Известия» узнали о дефиците учителей ключевых дисциплин минимум в 20 регионах

В некоторых российских регионах сложилась сложная ситуация с преподаванием ключевых дисциплин — математики, физики, русского языка и литературы, а также иностранных языков, выяснили «Известия», запросив образовательные ведомства субъектов страны.
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