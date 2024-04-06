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«Хезболла» заявила, что сбила израильский военный БПЛА над территорией Ливана

«Хезболла» заявила, что сбила израильский военный БПЛА над территорией Ливана

Действующая на территории Ливана организация «Хезболлах» обратила внимание на то, что в вечерний период боевым группам удалось обнаружить в воздушном пространстве державы запущенный израильскими Вооружёнными силами БПЛА.

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