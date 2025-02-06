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Санкции Зеленского: чем грозят списки киевского режима крымским музеям

На Украине ввели санкции в отношении крымских музеев. В список киевского режима попал историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

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