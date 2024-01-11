Время духовного преображения: о чем говорит характеристика 12 января 2024 года по лунному календарю АнастасияЛуна, которая находится ближе к Земле, обладает могущественным воздействием на все живое и ментальное.
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