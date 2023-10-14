20 интересных деталей в кино, которые вы могли упустить

Оставлять в фильмах секретные послания для зрителей — давняя забава киноделов. Но порой заметить эти «пасхалки», отсылки и просто забавные детали просто невозможно при первом просмотре (а то и при повторном).
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